Kabinet: Grote bedrijven betalen MKB’ers te laat ondanks maximale betaaltermijn

“De rekeningen van ondernemers moeten op tijd worden betaald. Dat geldt zowel voor bedrijven onderling, als voor betalingen van de overheid aan ondernemer”, schrijft Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken, donderdagochtend aan de Tweede Kamer, volgens het Financieele Dagblad. Het duurt namelijk te lang voordat de rekeningen van kleine ondernemers worden betaald.

Om te zorgen dat grote bedrijven mkb-ondernemers op tijd betalen, werd op 1 juli 2022 de maximale betaaltermijn voor commerciële transacties van grote bedrijven naar mkb-ondernemers ingekort van zestig dagen naar dertig dagen. Nu blijkt dat zowel grote bedrijven als gemeenten regelmatig de wettelijk toegestane termijn overschrijden. De gemiddelde betaaltermijn ligt namelijk tussen de 40 en 43 dagen, schrijft het FD.

Dat is volgens belangenorganisatie MKB-Nederland een slechte zaak. “Als kleinere bedrijven hun rekening later betaald krijgen, is dat slecht voor hun liquiditeitspositie, zeker in deze tijd van stijgende kosten en verslechterende economische vooruitzichten”, aldus de belangenorganisatie tegen het FD. Daarnaast verwijst MKB-Nederland naar de machtsverschillen tussen grote en kleine bedrijven. “Ondernemers willen hun grote klanten natuurlijk niet verliezen. Dus vinden ze het over het algemeen moeilijk om die aan te spreken op hun slechte betaalgedrag.”

De minister gaat de wetgeving rondom de wettelijke betaaltermijnen in 2024 evalueren. Adriaansens wil meer zicht op de aard, omvang, concentratie en oorzaken van de problemen en op de alternatieve oplossingen. Een mogelijke maatregel is dan strenger toezicht op de naleving van de betalingstermijnen. Daarnaast denkt de minister na over e-facturatie, dat moet leiden tot snellere betalingen.