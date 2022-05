Kijken: De allereerste winkel van modemerk Stieglitz

Modemerk Stieglitz heeft haar allereerste winkel geopend. Het pand functioneert zowel als winkel, kantoor en evenementenlocatie, zo vertelde creatief directeur en oprichter Pien Stieglitz eerder al in een exclusief interview aan FashionUnited.

Stieglitz is neergestreken in de Wolvenstraat, een van de bekende Negen Straatjes in Amsterdam. De winkel wordt de Stieglitz Experience genoemd. Hier zijn klanten en enthousiastelingen welkom om in het universum van het merk te stappen. In de ruimte komt muziek, dans, acteren, films, sociale activiteiten en werk samen, aldus het persbericht.

Het winkelconcept is gebaseerd op de ronde vormen van het vrouwelijk lichaam en is daarnaast geïnspireerd op toonaangevende ontwerpers van de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. De ruimte is gevuld met een fluffy vloerbedekking dat ook gebruikt is op diverse wandelementen.

Stieglitz Experience, beeld via Stieglitz

