Kijken: de nieuwe boetiek van Natan in Parijs

Natan is de Belgisch/Franse grens overgestapt. Het Belgische modehuis heeft namelijk een boetiek in Parijs geopend. Neem alvast een kijkje in de winkel dankzij de eerste beelden.

Natan werd in 1930 opgericht door couturier Paul Natan en staat sinds 1983 onder leiding van Edouard Vermeulen. De eerste Natan show vindt in 1986 plaats met onder de gasten de latere koningin Paola van België. Edouard Vermeulen tot deze dag een van de ontwerpers waar leden van diverse koningshuizen naar stappen voor bijzondere outfits.

De eerste stap in de retail wordt in 1987 al genomen, Natan vestigt zich met de ready-to-wear collectie in Brussel. Anno 2020 staat de teller op zeven winkels.

Beeld: Natan / Thibaud Robic