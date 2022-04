Kijken: Magasin du Nord heeft eerste Duitse vestiging geopend

Magasin du Nord heeft vandaag de deuren geopend van de eerste Duitse winkel. De van oorsprong Deense retailer werd in 2021 overgenomen door het Duitse Peek & Cloppenburg.

De Duitse Magasin du Nord -winkel vanaf geopend in Kassel. Het gebouw telt 4.000 vierkante meter verdeeld over drie verdiepingen, zo is te lezen in een persbericht. De retailer biedt zowel heren- als damesmode en heeft merken zoals Boss, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Hugo en Marc Cain in het portfolio.

“We zijn verheugd dat we onze klanten hier in Kassel de eerste Magasin du Nord ervaring aan kunnen bieden,” aldus general sales manager Manuele Fuhrmann, in het persbericht.

Magasin du Nord in Kassel, beeld via Peek & Cloppenburg

Editor's note: Dit artikel is na publicatie aangepast. Per abuis werd in de titel vermeld dat het de eerste Belgische vestiging van Magasin du Nord betrof. Dit is incorrect. Correct is: Magasin du Nord heeft de eerst Duitse vestiging geopend.