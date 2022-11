Kijken: My Jewellery opent eerste winkel over de Duitse grens

Het Nederlandse kleding- en sierardenmerk My Jewellery opende onlangs haar eerste winkel in Keulen, Duitsland.

De winkel is gelegen aan de Ehrenstraße, een straat die volgens CEO Sharon Hilgers helemaal in het plaatje van My Jewellery past, omdat het een leuke mix van sterke en creatieve concepten, lokale initiatieven en cafeetjes heeft. Dat vertelde Hilgers eerder in een interview aan FashionUnited.

De winkel in Keulen neemt wat invloeden van de My Jewellery-bar in Gent over. De nieuwe winkel bevat het iconische My Jewellery-blokeiland met sieraden, een betonnen bar waar net gelanceerde stuks te zien zijn en aan de zijkant van de winkel hangt kleding. De focus ligt vooral op de sieraden.

Bekijk hieronder de eerste beelden van de nieuwe winkel.

De My Jewellery-winkel in Keulen. Beeld: My Jewellery

