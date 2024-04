Kijken: Patagonia opent eerste winkel in Nederland

Het is zover: Patagonia opent zijn allereerste Nederlandse winkel. Het merk strijkt daarvoor neer aan de Singel in Amsterdam, zo maakt Patagonia bekend in een persbericht. Het markeert tevens de eerste Benelux-winkel van het merk. Dat de winkel er zou komen, bleek vorig jaar al uit openstaande vacatures.

De winkel is gevestigd in de voormalige locatie van RoXY club - een gebouw dat in de jaren ‘90 een grote rol speelde in de Amsterdamse house- en technocultuur, en bekend stond om zijn extravagante, multidisciplinaire optredens.

De nieuwe Patagonia-winkel is ‘een liefdesverklaring aan de Nederlandse hoofdstad’, schrijft Nina Hajikhanian, General Manager van Patagonia Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

“We runnen ons bedrijf en de activiteiten al tien jaar vanuit Amsterdam - het is de thuisbasis van ons Europese hoofdkantoor. In die tijd hebben we ons ondergedompeld in het activisme, de innovatie en de creativiteit waar de stad bekend om staat. Dat deden we middels initiatieven, zoals onze samenwerking met het United Repair Centre en Fashion for Good, maar ook door onze nauwe banden met milieu-ngo’s en outdoor-gemeenschappen.” De Amsterdamse winkel wordt door Patagonia gezien als een voortzetting van dit werk en een kans om actievere speler voor positieve verandering te worden in Nederland.

De Amsterdamse Patagonia-winkel dient niet alleen als verkooppunt, het is ook een ontmoetingsplaats voor de lokale community. Zo is er ruimte gemaakt voor actieve, sociale activiteiten en workshops. Daarvoor zette Patagonia met haar partners een programma van gratis evenementen op het gebied van sport en milieubescherming op. Het programma, dat bijvoorbeeld bestaat uit informatieve lezingen en reparatieworkshops, wordt binnenkort gelanceerd via de website en hun Instagram.

Patagonia telt inmiddels twaalf Europese winkels. Zo heeft het winkels in onder andere Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Ierland en Groot-Brittannië. Nu wordt Nederland aan de Patagonia-landkaart toegevoegd.

Bekijk hieronder de eerste beelden van de winkel in Amsterdam.

Het interieur van de Patagonia-winkel in Amsterdam. Credits: Patagonia / Margriet Hoekstra Fotografie

Het interieur van de Patagonia-winkel in Amsterdam. Credits: Patagonia / Margriet Hoekstra Fotografie

Het interieur van de Amsterdamse Patagonia-winkel. Credits: Patagonia / Margriet Hoekstra Fotografie