Kijken: Schoenenmerk Lazamani opent eerste monobrandstore

Schoenenmerk Lazamani is neergestreken in de winkelstraat. Het is de eerste keer dat het merk een monobrandstore opent, maar het zal niet de laatste zijn, zo blijkt uit een persbericht in handen van FashionUnited.

Lazamani heeft gekozen voor Utrecht als locatie van de eerste eigen winkel. De vestiging is te vinden aan de Steenweg, in het centrum van Utrecht. Na de lancering in Utrecht heeft Lazamani al het oog op andere steden. “Ons doel is om binnen twee jaar winkels te openen in Groningen, en daarna mogelijk ook in Den Haag en Maastricht, zodat we landelijk vertegenwoordigd zijn”, aldus Bart van Iersel, algemeen directeur bij moederbedrijf Hooijer Footwear Group in het persbericht.

Lazamani is bekend geworden met kleurrijke slippers en sandalen. Het merk biedt tegenwoordig een volledige collectie die ook strekt tot laarzen, sneakers en westernboots.

De kleurrijke stijl van Lazamani wordt weerspiegeld in het winkelconcept in Utrecht. Het merk benadrukt in het persbericht de combinatie van kleur, vrolijkheid en vrouwelijkheid in het concept.

De winkelpui van Lazamani in Utrecht. Credits: Lazamani

Het winkelinterieur van Lazamani. Credits: Lazamani