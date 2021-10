Kindermodemerk Donsje opent eerste winkel in Duitsland

Het luxe kindermodemerk Donsje heeft de fysieke stap naar Duitsland gemaakt. Uit een mail naar klanten blijkt dat het bedrijf een flagshipstore heeft geopend in Düsseldorf. Tot op heden had het merk alleen nog een winkel in Amsterdam.

Het merk richt zich op baby’s en kinderen tot zes jaar. Donsje verkoopt schoenen, kleding en bijpassende accessoires. “De kern van onze merkbeleving draait om onweerstaanbaar schattige ontwerpen voor kinderen,” aldus oprichter Florentine Slingeland twee jaar geleden tegen FashionUnited.

In Düsseldorf heeft Donsje zich gevestigd aan de Benratherstrasse 12.