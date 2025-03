King Louie breidt uit met winkel in Utrecht

Nederlands merk King Louie voegt een winkel toe aan het portfolio. Het merk heeft namelijk een winkel geopend in Utrecht aan de Lijnmarkt, zo meldt het merk in een bericht.

King Louie heeft al winkels in Amsterdam, Lelystad en Roosendaal. De winkel in Utrecht ligt in een straat met onder andere de archive store van Zilch, kledingwinkel Ekademe, schoenwinkel Eleganza en recent uitgeroepen tot 'Leukste winkel van Nederland' Mus Conceptstore.

King Louie staat bekend om de vintage uitstraling met een moderne twist. Het merk is opgericht in de jaren ‘80 van de vorige eeuw. De volledige collectie van King Louie is te vinden in de winkel in Utrecht.

King Louie in Utrecht. Credits: King Louie

King Louie in Utrecht. Credits: King Louie