Kleding stuwt inflatie in februari weer omhoog

De prijsontwikkelingen van kleding en voedingsmiddelen zorgen voor een stijging van de inflatie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gehele inflatie komt neer op 8 procent, terwijl dat in januari nog 7,6 procent was.

In februari was kleding 11,8 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit de cijfers. In januari lag de prijsstijging op 9,4 procent op jaarbasis. De prijsstijging binnen het modesegment zit dus opnieuw in de lift.

In januari kende de inflatie in de kledingcategorie nog een daling. In december 2022 was kleding namelijk 12,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is een verschil van 2,9 procent.