‘Kopen op afspraak kan slimmer’

Gisteren was de eerste dag dat winkels op afspraak klanten konden ontvangen. Waar de ene retailer opgelucht ademhaalde, is het voor de andere een druppel op een gloeiende plaat. Brancheorganisatie INretail geeft in een persbericht aan dat het ‘kopen op afspraak’ slimmer kan.

“Het gaf consumenten een positief gevoel te kunnen kopen, maar systeem kan echt nog slimmer,” aldus Jan Meerman, algemeen directeur van INretail, in het persbericht. “Door de beperking van twee personen per verdieping hebben we vandaag maar een beperkte groep blij kunnen maken. Als we overstappen op het systeem van een maximum aantal klanten gerelateerd aan het oppervlak van de winkel dan wordt veel meer mogelijk en op een veilige manier. Het helpt bovendien ondernemers om een realistischer omzet te halen en die hebben ze nodig om gezond te kunnen ondernemen.”

Op dit moment zijn er maximaal twaalf klanten per uur per afdeling toegestaan volgens de regels van de overheid. Volgens INretail werken die regels redelijk voor kleine winkels, maar voor grote winkels knelt het. “De kosten van openen zijn daardoor groter dan de opbrengsten.”

“Geef de winkels echt de ruimte die nodig is om te overleven. Heropenen van winkels kan veilig en het is de enige mogelijkheid om te voorkomen dat ze massaal omvallen. Met 56.000 gesloten winkeldeuren is de toekomst van de winkelstraat serieus in gevaar evenals 50.000 à 60.000 banen,” aldus Meerman.