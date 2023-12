Kwakkelende Tilburgse Cityring speelt ondernemers parten

Tilburgse ondernemers hebben last van de kwakkelende Cityring. En dat terwijl er ‘honderden miljoenen’ in het stadshart zijn gepompt. Al jaren is er altijd wel ergens een straat opengebroken en dat speelt ondernemers in het centrum parten, zo klinkt het geluid uit de Tilburgse binnenstad volgens het Brabants Dagblad.

“Als klanten anderhalf uur vaststaan voordat hij in de stad is, zie je die niet meer terug”, vertelt een ondernemer aan het BD. Tientallen ondernemers maken zich zorgen om de extreme rust in de Tilburgse winkelstraten en dat komt niet alleen door de Cityring, ook de leegstand, bereikbaarheid en het tegenvallende winkelrondje spelen een rol.

Zo weten consumenten de weg naar de nieuwe Frederikstraat te vinden, maar lijkt de Stadhuisstraat, waar de Primark en een aantal nieuwe winkelruimtes onder het stadskantoor gevestigd zijn, een spookstraat, vertelt een winkelier.

“De gemeente heeft een nieuw stukje stad aangelegd en veel beloofd, maar vervolgens wordt hetzelfde stukje stad amper benoemd. Begin eens met goede bewegwijzering naar dit nieuwe gebied”, zo klinkt het volgens het BD.

Ook de Heuvelstraat heeft het zwaar te verduren: veel ondernemers die daar gevestigd waren, pakken hun biezen en verhuizen naar de nieuwe Frederikstraat.

De Brabantse stad kreeg in het eerste kwartaal van dit jaar nog financiële ondersteuning voor het aanpakken van het winkelgebied tijdens de tweede ronde van Impuls Winkelgebieden. In totaal werd 18 miljoen euro over negen gemeenten verdeeld.