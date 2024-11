La Fam opent eerste shop-in-shop bij Glamcult in Amsterdam

Het Amsterdamse modemerk La Fam zet een belangrijke stap in zijn groei met de opening van een eerste shop-in-shop in de vernieuwde Glamcult-winkel, gevestigd in het centrum van Amsterdam. Deze nieuwe samenwerking biedt La Fam de kans om zijn volledige collectie op één fysieke plek te presenteren. Tot nu toe was de collectie alleen online en via geselecteerde verkooppunten in Europa verkrijgbaar.

La Fam, bekend om zijn unisex mode geïnspireerd op de hedendaagse jeugdcultuur, heeft samengewerkt met het team van Glamcult om een ruimte te creëren die aansluit bij de merkidentiteit. De shop-in-shop combineert geestige, op maat gemaakte elementen zoals de speciaal ontworpen "F bench", cartoonachtige kledinghangers en een groot houten kunstwerk.

"F bench" Credits: La Fam

Op sociale media deelt het merk trots dat deze locatie niet alleen een plek is om de collectie aan te schaffen, maar ook een plek is waar klanten samen kunnen komen om kennis te maken met “de wereld van La Fam.” Deze shop-in-shop markeert voor het merk een belangrijke mijlpaal in zijn ambitie om niet alleen een modemerk, maar ook een ontmoetingsplek te worden voor de jonge modegemeenschap in Amsterdam.