Landelijke winkelleegstand minder, maar binnensteden bloeien niet op

De landelijke winkelleegstand wordt minder, maar binnensteden zijn nog steeds niet in trek, dat meldt onderzoeksbureau Locatus vandaag in een persbericht. De leegstand in binnensteden steeg binnen zeven maanden van 7,9 procent naar 8,3 procent.

In het begin van de coronacrisis was er een lichte stijging te zien: de leegstand ging van 7,4 procent (maart 2020) naar 7,5 procent (juli 2020), zo is te lezen. In 2021 daalde het percentage juist iedere maand tot 7,2 procent (augustus 2021). Dat betekent dat op 1 augustus 2021 zo’n 600 panden minder leeg staan dan op 1 januari 2021. Echter gaat het hier om een landelijk gemiddelde en is er een duidelijk verschil te zien in branches en type winkelgebieden.

De binnensteden zijn door de coronacrisis het hardst getroffen. Locatus keek naar de 17 grootste centra van Nederland, waarbij de leegstand met 0,4 procent is toegenomen in zeven maanden. Begin dit jaar stond de leegstand op 7,9 procent. Nu staat de leegstand op 8,3 procent. De toename van online aankopen, het mijden van drukke plekken en het wegblijven van toeristen spelen hierbij een belangrijke rol, staat in het persbericht. Volgens Locatus zullen grote stadscentra zullen voor grote uitdagingen komen te staan. Dit zal gevolgen hebben voor de vastgoedprijzen die in centra nog op een hoog niveau liggen.

Binnensteden zijn grootste dupe van coronacrisis, transformatie is nodig

Middelgrote steden laten nu juist een licht dalende leegstand zien. In januari 2021 stond het aantal leegstaande winkelpanden op zo’n 14,4 procent. In augustus 2021 is dat nog 13,8 procent. Locatus schrijft dit toe aan mensen die liever dicht bij huis winkelen en naar een plek gaan waar het niet te druk is. Een andere reden die de leegstand doet teruglopen is de ombouw van winkelpanden naar woningen of kantoren. In de eerste maanden van 2021 heeft bijna 5 procent van de leegstaande winkels een andere functie gekregen.

Jan Meerman, directeur van brancheorganisatie INretail, vertelt aan EenVandaag dat stadscentra aangepakt moeten worden: “Als je nadenkt over hoe een dorps- of stadscentrum er in 2030 uit moet zien, is dat een compleet aanbod van horeca, openbare voorzieningen, cultuur en winkels. Veel meer een mix dus, met minder ruimte voor winkelpanden.”

“Een zeker leegstandspercentage in een stad is gezond en kan gezien worden als smeermiddel in de markt”, vertelde Slob, directeur Locatus, eerder aan FashionUnited. “Enige leegstand is nodig om nieuwe transacties tot stand te kunnen brengen en noodzakelijke vernieuwing mogelijk te maken. Een leegstandspercentage van zo’n 4 procent is als gezonde leegstand te noemen.”