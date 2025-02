'Leegstand Deventer winkels daalt naar 7 procent'

Leegstaande winkelpanden en verdwijnende modewinkels: het is een probleem waar veel Nederlandse steden mee kampen, en Deventer was daarop geen uitzondering. Online winkelen, faillissementen en stijgende kosten hebben de retailsector hard geraakt. Tien jaar geleden stond 11 procent van de winkels in Deventer leeg. Inmiddels is dat gedaald naar 7 procent, zo meldt EenVandaag.

De transformatie van Deventer kwam niet vanzelf. In een interview met EenVandaag vertelt binnenstadsmanager Peter Brouwer dat het succes vooral te danken is aan nauwe samenwerking. Toen warenhuis V&D failliet ging, werd Brouwer door de gemeente ingeschakeld om de leegstand aan te pakken.

Door gedeelde verantwoordelijkheid heeft Deventer zijn binnenstad de afgelopen tien jaar nieuw leven ingeblazen. Brouwer deelt met EenVandaag: "We hebben met alle partijen gezeten: vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente. Iedereen heeft geïnvesteerd en toen hebben we gezegd: 'We moeten allemaal verantwoordelijkheid nemen."

Deventer blijkt een aantrekkelijke stad voor retailers te zijn. Eind vorig jaar maakte OFM. bijvoorbeeld bekend zich te vestigen op de locatie van Aldino Moda Herenmode. De nieuwe winkel, die in maart 2025 zijn deuren opent, biedt maar liefst 550 vierkante meter winkeloppervlak.