Limburgse bedrijven mogen coronasteun gebruiken voor omzetverlies door watersnood

Limburgse bedrijven die de afgelopen dagen de deuren moesten sluiten door overstromingen mogen een beroep doen op de NOW- en TVL-regelingen, dat maakt premier Mark Rutte vandaag bekend. De wetgeving van deze steunmaatregelen omschrijft dit soort omzetverliezen namelijk niet.

Rutte raadt getroffen ondernemers aan hun geleden schade te documenteren door bijvoorbeeld foto’s te maken. “Dat is nodig voor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en voor verzekeraars”, aldus Rutte. Naast de schaderegelingen gelden ook de steunfondsen die zijn opgericht voor de coronacrisis. “We maken geen onderscheid in omzetverlies, dus die regelingen zijn ook van toepassing op de ernstige situatie in Limburg.”

De Limburgse provincie werd de afgelopen dagen getroffen door overstromingen. Dorpen werden geëvacueerd en bedrijven werden verplicht gesloten middels een noodverordening. Ook buurlanden België en Duitsland werden getroffen door overstromingen.