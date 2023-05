Lingerieketen SuperBra opent winkel in Amsterdam

Na een winkel in Utrecht en Rotterdam opent SuperBra haar eerste winkel in Amsterdam, dat maakt SuperBra bekend in een persbericht. De winkel bevindt zich op de Kinkerstraat en de opening vindt plaats op 26 mei.

Voor de indeling van het pand kiest Floor van de Pavert, oprichter van de lingerieketen, ervoor de winkel niet vol te hangen met het gehele aanbod, maar vanuit het magazijn te werken. “In het magazijn hangen we bh’s en bikini’s op maat. Zo kunnen de SuperBrafitters snel werken als we eenmaal in het pashokje de maat vastgesteld hebben. In onze andere winkels moeten zij eerst de winkel door om producten in de juiste maat bij elkaar te zoeken”, aldus Van de Pavert in het persbericht. Er zullen ‘hooguit een paar plukjes producten hangen’ die als teasers dienen.

Naast haar reguliere collectie, biedt de nieuwe winkel ook collecties aan van de merken Ewa Michalak, Gorteks en Panache. SuperBra biedt bh-maten aan tussen cupmaat A en Q en een omvang van 60 tot en met 105.

Net zoals in de andere vestigingen werkt SuperBra in Amsterdam op afspraak. Een afspraak boekt men via de website.