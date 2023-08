Locatus: Almere is een groeistad, leegstand onder landelijk gemiddelde

Om een stad als ‘aantrekkelijk’ te bestempelen, is een combinatie van wonen, werken en winkelen belangrijk. Locatus zoomt met de serie ‘Nederland van boven’ in op diverse steden en licht de stand van zaken uit. De eerste stad: Almere.

Volgens Locatus is Almere een groeistad. Het aantal inwoners is de afgelopen twintig jaar met ruim 36 procent gegroeid. Dat maakt dat Almere plannen heeft voor 29.700 woningen.

Wie wil winkelen, kan bij 1.787 verkooppunten in de retail terecht, verspreid over achttien winkelgebieden. Zo’n 58 procent van de verkooppunten ligt binnen een winkelgebied, schrijft Locatus. Ter verduidelijking: Locatus definieert een winkelgebied als een clustering van minimaal vijf winkels in de detailhandel, met uitzondering van een ‘supermarktconcentratie’. Almere Centrum is het grootste winkelgebied met 452 verkooppunten.

Als Almere met het gemiddelde van Nederland, per 1.000 inwoners, wordt vergeleken, blijkt dat ‘de groeistad’ iets onder het gemiddeld aantal schoenenwinkels zit. Almere heeft 0,10 schoenenwinkels per 1.000 inwoners, Nederland heeft er 0,14 per 1.000 inwoners. Hoeveel kledingwinkels Almere telt, wordt niet benoemd.

Qua leegstand doet Almere het goed. Almere telt 4,9 procent leegstand, terwijl het landelijk gemiddelde op 6 procent ligt.