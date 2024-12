Lords of Harlech opent eerste winkel in Amsterdam

Kledingmerk Lords of Harlech opent binnenkort zijn eerste Nederlandse winkel in Amsterdam. De winkel, gelegen aan de Utrechtsestraat, zal dienen als showroom voor de distributie naar andere Europese locaties. Achter de etalage is extra ruimte gereserveerd voor uitbreiding van het assortiment, aldus oprichter en ontwerper Paul Mainwaring in een gesprek met FashionUnited. Lords of Harlech, een merk dat gespecialiseerd is in hoogwaardige herenkleding, zal voor het aankomende herfstseizoen ook vrouwenmode introduceren.

Samenvatting Lords of Harlech opent eerste Nederlandse winkel in Amsterdam.

De winkel dient als showroom voor Europese distributie en introduceert vrouwenmode.

Focus op hoogwaardige kleding, kwaliteit, en klantenservice met een 'zachte lancering' in februari.

Mainwaring meldt dat Richard Siebel de Europese uitbreiding zal leiden. Siebel is de eigenaar van Push the Button BV, een modeagentschap dat actief is in Nederland. Hij vertegenwoordigt onder andere Lords of Harlech Europe en Lotus Eaters in Europa. In de context van Lords of Harlech leidt hij de Europese uitbreiding van het merk en speelt hij een belangrijke rol in de ontwikkeling en distributie binnen de Europese markt. De focus van de flagshipstore in Amsterdam ligt op kwaliteit en klantenservice, een aanpak die het merk in de Verenigde Staten al succesvol heeft toegepast.

“We hebben het gevoel dat de Nederlandse markt voor mannenmode een gebrek aan opwinding kent. Het was ooit super creatief, en wij willen dit op onze eigen manier nieuw leven inblazen,” aldus Mainwaring. De samenwerking met de Nederlandse fotograaf Ruud Baan voor campagnebeelden moet bijdragen aan een creatieve en unieke uitstraling van de winkel. Lords of Harlech plant een ‘zachte lancering’ van de winkel aan de Utrechtsestraat in februari, gevolgd door een groter evenement in maart.