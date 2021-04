Maastricht opnieuw ‘winkelhoofdstad’ van Nederland, hoogste winkeldichtheid van grote gemeenten

Op 1 januari 2021 waren er in Maastricht gemiddeld 7,1 winkels per duizend inwoners, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee heeft de gemeente de hoogste winkeldichtheid van de 25 grootste Nederlandse gemeenten.

Maastricht steekt met kop en schouders uit boven nummer twee en drie in de lijst, Amsterdam (met 6,2 winkels per duizend inwoners) en ‘s-Hertogenbosch (met 5,9 winkels per duizend inwoners). Het verschil met Amsterdam is in de afgelopen vijf jaar groter geworden, meldt het CBS. Dat heeft vooral te maken met de bevolkingsgroei in de hoofdstad.

Bij de gemeentes rondom andere grote Nederlandse steden vallen de cijfers veelal tussen de 4,5 en 5,5. Zo heeft Utrecht 4,5 winkels per duizend inwoners, Rotterdam 4,7, Den Haag 5 en Leeuwarden 5,5.

FashionUnited bracht in 2017 ook een uitgebreid overzicht van de winkeldichtheid per gemeente. Ook toen kwam Maastricht als winnaar uit de bus. Bekijk het overzicht hier .