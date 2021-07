Mall of the Netherlands trekt 1 miljoen bezoekers per maand

De in maart geopende Mall of the Netherlands in trok zowel in mei als in juni ongeveer een miljoen bezoekers. Dat blijkt uit het halfjaarverslag van vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield (URW), dat eigenaar is van het winkelcentrum in Leidschendam. De winkelruimtes in de Mall of the Netherlands zijn nu voor 94 procent verhuurd.

Het winkelcentrum opende op 18 maart. De eerste maand waren de bijna 280 winkels alleen nog open op afspraak, en de horeca- en entertainmentlocaties waren nog gesloten tot begin juni. Dat weerhield consumenten er niet van een bezoek aan het winkelcentrum te brengen.

Met 117.000 vierkante meter is de Westfield Mall of the Netherlands het grootste winkelcentrum van het land. Het bevat niet alleen winkels, maar ook een uitgebreid aanbod van horeca en entertainment, met onder meer een bioscoop, arcadehal en ‘social media experience’ Youseum.