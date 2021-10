Marc O’Polo opent webshops in nog eens achttien landen

Het Zweeds-Duitse Marc O’Polo zet de sokken erin. Het merk gaat webshops lanceren in nog eens achttien landen, zo kondigt het aan in een persbericht. Daarbij zal de nadruk liggen op ‘verdere ontwikkeling van de Europese markt evenals nieuwe markten zoals de VS en het VK’. Op dit moment is Marc O’Polo al in 23 landen online actief.

“Onze online activiteiten hebben zich zeer succesvol ontwikkeld sinds corona,” aldus CEO Maximilian Böck. “We willen dit momentum gebruiken om de deuren van nieuwe markten te openen.” Het doel is om ‘ons profiel als internationaal merk te versterken’ en ‘onze collecties voor vele nieuwe klantgroepen voor het eerst beschikbaar te maken’, aldus Böck. De CEO spreekt van ‘een mijlpaal in onze internationaliseringsstrategie’.

Marc O’Polo zal in november beginnen met het lanceren van de nieuwe webpagina’s. Naast het uitbreiden van het eigen online netwerk zal Marc O’Polo ook actiever worden via andere modeplatforms zoals Zalando en About You, zo is in het persbericht te lezen.