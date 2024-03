Mode-veteranen starten mannenmodezaak MAN Antwerp

De winkelstraten van Antwerpen hebben er een nieuwe zaak bij. Mode-veteranen Mischa Hengeveld en Niels Daniels hebben de zaak MAN Antwerp geopend.

De winkel is te vinden op Kloosterstraat 56 en brengt merken zoals Ralph Lauren, Aspesi, Duke + Dexter, Róhe, Won Hundred, The Good People, Libertine-Libertine en J.Lindeberg samen.

“Wij geloven sterk in de zondagshopping, mannen hebben simpelweg meer tijd om te winkelen in het weekend. Daarnaast bevinden zich zaken en bezienswaardigheden in de buurt [van de Kloosterstraat, red.] zoals interieur en designwinkels, kunstgalerijen, musea als het KMSKA en horecagelegenheden die onze MAN interesseren”, aldus Niels Daniels en Mischa Hengeveld, eigenaren van MAN, in het persbericht. “Het ontbrak Antwerpen enkel nog een winkel zoals MAN en wij zijn dat gat ingedoken. De Kloosterstraat heeft de perfecte ligging als verbinding tussen het Zuid en het centrum van Antwerpen, nu de werken aan de Zuiderdokken en Scheldekaaien nagenoeg zijn voltooid. De Kloosterstraat is de plek waar onze doelgroep rondloopt, het is dan ook niet meer dan logisch dat wij daar MAN Store Antwerp hebben geopend.”

Hengeveld werkt als agent voor de merken The Good People en Woodbird en heeft Selfedge Showroom. Daarnaast is hij mede-eigenaar van de Colorful Standard winkel in Antwerpen en had hij tot 2023 de zaak Rewind in Gent. Niels Daniels is de eigenaar van de zaak Checkpoint in Mol. Hij heeft deze overgenomen van zijn ouders en is al 25 jaar werkzaam in het bedrijf.

Credits: MAN Store Antwerp/ Foto door Leon Tanate

