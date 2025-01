Modemerk Dante6 opent winkel in Den Bosch

Dante6 opent binnenkort een nieuwe winkel in ‘s-Hertogenbosch. Het Nederlandse modemerk doet zijn intrede in het oude pand van Hello Den Bosch.

Dante6 strijkt neer in de Fonteinstraat 2 in Den Bosch. Wanneer de winkel precies de deuren opent, is nog niet bekend.

Het Nederlandse modemerk wil ‘precies de juiste omstandigheden creëren zodat de winkel succesvol is’, deelde oprichter en creatief directeur Evelyne Brekelmans eerder in een interview met FashionUnited. Daarom voerde Dante6 in 2022 een uitgebreid onderzoek uit naar locaties voor de volgende brandstores, naast Amsterdam en Rotterdam. Alle grote Nederlandse steden werden hierbij onderzocht. Den Bosch blijkt de volgende stad te zijn waar het modemerk zich vestigt.

FashionUnited heeft meer informatie over de nieuwe winkel opgevraagd. Dit artikel wordt mogelijk later aangevuld.