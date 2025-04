Modemerk K-Way opent nieuwe winkel in Antwerpen

Modemerk K-Way heeft tijdens het Paasweekend zijn nieuwe flagshipstore aan de Schuttershofstraat in Antwerpen geopend, zo blijkt uit een persbericht van het merk. De winkel vormt een uitbreiding van het Belgische netwerk, dat al vestigingen omvat in onder andere Brussel, Knokke, Wijnegem en Woluwe.

De Antwerpse vestiging is 60 vierkante meter groot en biedt een selectie van het assortiment van K-Way, waaronder de kenmerkende lichtgewicht regenjassen en meer technische stukken uit de R&D-collectie. Het interieur is ontworpen door het Milanese bureau Andrea Caputo.

In maart liet het merk al aan FashionUnited weten dat het een winkel zou openen in de Belgische modehoofdstad. De opening markeert de tweede vestiging van K-Way in Antwerpen. Ze volgt op uitbreidingen in andere Europese steden, zoals Milaan en Londen. Wereldwijd telt het merk inmiddels 119 monobrandstores.

K-Way, Schuttershofstraat 14, 2000 Antwerpen.

K-Way opent flagshipstore in Antwerpen Credits: K-Way

