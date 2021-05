Moderetailer, zet je schrap voor funshopping 2.0

Sinds kort laait de gezelligheid weer iets op in onze winkelstraten en op de terrasjes. Nu nog met de voet op de rem, maar straks barst het hélemaal los! Volgens sommigen de revival van de roaring twenties. Klinkt logisch na alle maanden van opsluiting, sociale onthouding en zelfs huidhonger. Mensen zijn weer toe aan fun en willen zich volop laten zien! Dat is interessant voor de modebranche.

Dus als straks het lampje ‘exit pandemic’ aanspringt, verwacht dan hordes behoeftige consumenten die je stad of dorp binnenstormen om er iets te beleven, zoals een dagje funshoppen. Alléén heeft deze behoefte een nieuwe lading gekregen, want door de corona is er meer ruimte ontstaan voor bewuster leven. De fun die de consument nu zoekt moet meer betekenis hebben. Het is tijd voor funshopping 2.0!

Reflecteren op de crisis

We hebben tijdens de coronacrisis niet stilgezeten. Mede door al het thuiswerken, huishouden en soms zelfs lesgeven, gaan we nu bewuster om met onze tijd en middelen. Zo ook met onze consumpties. We koken zelf weer meer en bewegen ook meer. Onze family & friends time is waardevoller geworden en zo ook onze hobby’s. En met een strakke greep op onze work-life-balance blijft onze productiviteit alsnog hoog. Daarom verwachten analisten dat het thuis- en hybride werken het nieuwe normaal worden. Dus minder kantoorbezoek. En als we toch de deur uit willen, dan doen we dat vooral voor ons vermaak. En dan moet deze ook méér waarde hebben in termen van gezellig samenzijn, verbinding en kwaliteit.

Maar ook buiten, in de winkelstraat is er niet stilgezeten. In de vele winkelgebieden van binnensteden en dorpen, wordt er stevig verbouwd. Dit om de leegstand - die al vóór de crisis al was ingezet - op te vangen ten behoeve van nieuwe bestemmingen. Er komen steeds meer woningen, flexibele kantoorruimtes, groenvoorzieningen, koffie-gourmetzaakjes en deli’s op plekken waar vroeger winkels en enorme flagships stonden.

Welk vertier staat de mensen dan te wachten als deze de winkelgebieden weer binnenlopen?

Van Funshopping 1.0 naar 2.0

Zolang er winkels zijn, is er ruimte voor funshoppen. En volgens wetenschappers draagt funshoppen bij aan ons levensgeluk*, wat na de corona-blues ons hoogste prioriteit heeft. Het oude funshoppen draaide om een ‘dagje de stad in’, waarbij men van winkel naar winkel hopte, hier en daar een verrassende aankoop deed en tussendoor een kopje koffie dronk. Het (window)shoppen en scoren van producten was op zichzelf al de fun, het vermaak. Bij het nieuwe funshoppen draait het niet zozeer om het shoppen, maar om het vermaakt worden. Een hoedenwinkel binnenlopen waar iemand laat zien hoe een hoed wordt gemaakt en gestyled, een kookwinkel waar een chef-kok de heerlijkste gerechten staat te koken of een porseleinwinkel waar ter plekke een fruitschaal met de hand wordt ontworpen: het zijn voorbeelden van ‘fun’ ín de winkel. Fun die wordt ingezet om de consument met het product te verbinden.

Dat is funshopping 2.0. En winkelgebieden en winkels zullen iets meer moeten doen om de consument meer diepgang en betekenis te bieden bij zijn zoektocht naar vertier.

Voor de coronacrisis zagen we in de winkelstraten al een interessante samensmelting ontstaan, die perfect past in het straatje van funshopping 2.0: retail + horeca. Ook wel aangeduid als ‘Blurring’, zorgde deze samensmelting vanwege zijn vernieuwende kracht al voor enige opschudding. Maar de consument was er blij mee, want deze kon eindelijk een leuke outfit scoren onder het genot van een whisky tasting. Zo komen er nog meer nieuwe interessante samensmeltingsconcepten, in het bijzonder in de fashionbranche:

Fashion + work: door de toename aan flexwerkplekken in binnensteden en oude winkelkernen ontstaan er nieuwe destinations, waar fashion retailers en werkplekaanbieders gezamenlijk een inspirerende en creatieve sfeer bieden voor professionele samenkomsten.

Fashion + living: door de toevoeging van meer woonfuncties in de oude winkelkernen tezamen met het nieuwe thuiswerken, zullen bijvoorbeeld jonge mode-ontwerpers of sieradenmakers hun eigen woonkamer gebruiken als winkel aan huis.

Fashion + entertainment: volledig passend in de nieuwe roaring twenties. Fashion en entertainment zijn altijd al onafscheidelijk geweest, maar nu krijgt hun symbiose een fysieke plek. Een ware clubhouse waar mode en entertainment samenkomen om het publiek actief te vermaken met bijvoorbeeld creative jams (raps, poetry, social programs), make-overs en dans.

Wat kun jij de consument aanbieden?

De rode draad bij dit alles: personal touch. En dan met nadruk op touch, want het gaat om het raken en connectie maken na die lange periode van sociale onthouding. En ondanks de consumenten in hordes binnenstormen, willen ze niet meer als massa behandeld worden. Bied ze dus een persoonlijke vermaakoplossing, die net als de bovengenoemde concepten past bij funshopping 2.0. Ter inspiratie enkele voorbeelden:

Beeld: Amsterdam Denim City Store, van Melvin van Tholl

Fashion + work: Spaces verhuurt kantoorruimtes en flexwerkplekken aan ondernemers (members) in de grote steden. In enkele van hun panden hebben ze bij de entree speciale pop-up spaces waar opkomende merken en moderetailers hun producten mogen showen, die qua lifestyle de members ook aanspreken. Een dergelijk samenwerkingsinitiatief kan uitgroeien tot iets groters in de markt. Zoals Denim City Amsterdam in de Hallen. Een werkplaats voor denim artists waar je ook je eigen jeans op maat kan laten maken. En deze wordt omringd door flexkantoren met daarin creatieven die vooral – customized- jeans als werk outfit hebben;

Fashion + living: denk niet aan een modehuis, maar mode aan huis. Met een bewustere consument komt de vraag naar kwaliteit en maatwerk; dit verklaart de opkomst van ateliers van modeontwerpers of stylisten vanuit hun huis of bij u thuis. Zoals Margriet Meijer van tassenmerk Monsak , die tassen op maat maakt, workshops verzorgt en andere creatieven helpt als makerscoach.

Fashion + entertainment: Je kunt bescheiden beginnen met styling workshops in een showsfeer met muzikale begeleiding en catering. Of zoals X BANK in Amsterdam, waarin de winkel de energieke omgeving is voor kunst en muziek events. Echt een clubhouse gevoel met een fun collectie.

Beeld: DJ Emma Champagne Queen in DJ Booth X bank, Team X Bank

Het is bij deze opkomende ontwikkelingen ten behoeve van funshopping 2.0 ook van belang dat de gemeentelijke besturen zich aan hun woord houden en aan dat van het kabinet. Namelijk dat we ons uit deze crisis moeten investeren. En dat ze zich dus flexibel en constructief opstellen bij de herinrichting van bestemmingsplannen, die de komende jaren door creatieve retailers en projectontwikkelaars zullen worden aangedragen om de welvaart en het welzijn van onze binnensteden en dorpen weer te doen opbloeien!

*Uit onderzoek van Tilburg University (2018), Dr. Esther Jaspers