Modest merk Merrachi is neergestreken in Antwerpen: “Willen winkels in toonaangevende steden”

Modest fashion merk Merrachi is onwijs populair. Het merk zorgt voor drukte in de winkelstraat, of het nu in Amsterdam is, of bij de nieuwe pop-up in Antwerpen. Wanneer het gaat om labels to watch is Merrachi er zeker een. FashionUnited doet een kort Q&A met oprichter Nada Merrachi.

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

Oprichter Nada Merrachi Credits: Nada Merrachi

Wat maakt Antwerpen aantrekkelijk voor Merrachi?

Antwerpen trekt ons aan vanwege de levendige modesector. Ook is een groot deel van onze klanten woonachtig in deze stad en omgeving. Voor hen wilden we graag, net als in Amsterdam, een fysieke plek bieden waar ze onze collecties kunnen zien, passen en ervaren.

Waar moet de pop-up aan voldoen om een permanente winkel in Antwerpen te openen?

Als onze pop-up consistent goed presteert, is een permanente winkel de volgende stap.

Wat zijn de toekomstplannen van Merrachi?

We plannen om uit te breiden naar andere grote steden in Europa en misschien zelfs daarbuiten. We willen ook onze online shop verbeteren en meer inzetten op duurzaamheid in onze productieprocessen en materialen. Samenwerkingen met andere merken en designers staan ook op de agenda!

Wat is de ultieme droom voor Merrachi?

Onze ultieme droom is om een wereldwijd erkend merk te worden, met winkels in de meest toonaangevende steden wereldwijd. Ons doel is om niet alleen elke vrouw een comfortabele plek te bieden binnen de mode industrie, maar ook hierop een positieve impact te hebben.

Nog niet langs geweest bij de pop-up? Op onderstaande beelden ziet u hoe de tijdelijke winkel in Antwerpen eruit ziet.

Merrachi in Antwerpen. Credits: Merrachi - beeld door Nina Hauben.

Merrachi in Antwerpen. Credits: Merrachi - beeld door Nina Hauben.

Merrachi in Antwerpen. Credits: Merrachi - beeld door Nina Hauben.

Merrachi in Antwerpen. Credits: Merrachi - beeld door Nina Hauben.

Merrachi in Antwerpen. Credits: Merrachi - beeld door Nina Hauben.