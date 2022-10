Mood Media: ‘Fysieke winkel blijft in trek’

Onderzoeksbedrijf Mood Media ziet in een onderzoek dat 71 procent van de consumenten wereldwijd even vaak of vaker naar fysieke winkels gaan dan voor de pandemie. In Nederland gaat het om 73 procent, blijkt uit het onderzoek.

Volgens het onderzoeksbedrijf is de terugkeer naar de fysieke winkel na de coronacrisis nauwelijks veranderd. Respondenten geven aan nog steeds de sfeer belangrijk te vinden: vriendelijkheid en deskundig personeel staan op nummer één. Daarna volgt een goed uitziende winkel en het beschikken over producten die de consument kan proberen.

Opvallend in het rapport: Nederlanders geven aan interactieve, digitale schermen het meest belangrijk te vinden als het gaat om het creëren van een fijne winkelervaring. Respondenten worden hierdoor sneller van een verkoop overtuigd, zo staat in het rapport. Verder geven zij aan sneller terug te komen naar de winkel en er meer tijd te besteden. Ook in China spelen de interactieve schermen een grote rol bij de klantbeleving. Het Verenigd Koninkrijk heeft daar het minst oog voor.

Mood Media is een bedrijf dat zich richt op het verbeteren van de klantbeleving. Aan dit onderzoek deden respondenten mee die in de afgelopen 12 maanden minstens één keer een winkel of horecagelegenheid heeft bezocht. De enquête werd afgenomen in een periode van twee weken die eindigde in het begin van september 2022.

Ook uit het onderzoek van Manhattan Associates blijkt dat 54 procent van de Nederlanders liever naar de fysieke winkel gaat. Het zoeken naar aanbiedingen is daarbij flink gestegen. Zo geeft 41 procent aan dat ze vaker zoeken naar aanbiedingen sinds de stijgende prijzen. Shoppers worden het meest blij van aanbiedingen in de kleding- en schoenensector.