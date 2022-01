Mulder Mode winnaar Ondernemersprijs Midden-Holland

Retailer Mulder Mode uit Waddinxveen is een van de winnaars van de Ondernemersprijs Midden-Holland. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens een coronaproof event met de genomineerden in de Goudse Schouwburg, zo is op de website van Ondernemersprijs Midden-Holland te lezen.

Mulder Mode uit Waddinxveen is de winnaar in de categorie Detailhandel & Horeca waarin zij het opnamen tegen David’s Gelato uit Gouda en De Zoete Inval uit Bodegraven. Mulder Mode wordt door de jury in haar rapport beschreven als "The Place To Be voor dames- en herenmode, gevestigd op dé hot spot in de sfeervolle nieuwe passage in Waddinxveen”, zo is in een nieuwsbericht op de website te lezen. "Het ondernemerschap van broer en zus John en Marion kenmerkt zich, volgens de jury, door durf," aldus Ondernemersprijs Midden-Holland.

16 december bezocht de jury de genomineerden in de categorie Detailhandel & Horeca.

"We got it! (..) We zijn super trots op onze familie en ons team en danken iedereen voor al het vertrouwen, zo schrijft John Mulder, eigenaar en inkoper bij Mulder Mode, in een reactie op Linkedin.