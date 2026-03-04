My Jewellery opent nieuwe winkels in Nederland en Duitsland

Sieraden- en accessoireketen My Jewellery opent komend voorjaar twee nieuwe Nederlandse winkels, zo meldt vakblad RetailTrends na een gesprek met het bedrijf.

Eerst opent op 3 april een nieuw filiaal te Amstelveen. Later, op 25 april, verhuist de Rotterdamse winkel van de Oude Binnenweg naar een centraler, druk bezocht winkelhub, De Meent. Het pand wordt maar liefst 240 vierkante meter - veel groter dan de vorige. My Jewellery liet weten dat de winkels bovendien een nieuwe look en feel zullen krijgen, met kokosmatten en rotanlampen, ‘voor een warme sfeer.’

Eerder schreef FashionUnited al over de geplande uitbreiding van het succesvolle bedrijf. In december werd een uitbreiding van 50 tot 125 winkels beraamd. Het buitenland speelt daarbij ook een rol; komende lente openen er ook meer filialen in Duitsland.