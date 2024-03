My Lima Lima slaat handen ineen met mode-opleiding TMO en vraagt aandacht voor verduurzaming in mode-industrie

My Lima Lima, de winkel van Gravin Eloise van Oranje en haar moeder, prinses Laurentien, slaat de handen ineen met TMO Fashion Business School om een licht te schijnen op verduurzaming in de mode-industrie en goede doelen te ondersteunen, zo maken de twee bekend in een persbericht. In het kader hiervan openden My Lima Lima en TMO op 12 maart een kledinghub op de TMO-campus.

De kledinghub heeft als doel een platform te bieden voor het doneren van hoogwaardige kleding en accessoires. De gedoneerde kleding wordt vervolgens op 23 april overhandigd aan de My Lima Lima-winkel in Den Haag waar de items ook verkocht zullen worden. De winst gaat naar goede doelen zoals KidsRights, Stichting Everyday People en het Jeugdeducatiefonds, aldus My Lima Lima en TMO.

“De missie van TMO sluit goed aan bij die van My Lima Lima. Ik hoop dat heel veel studenten - en hun vriendinnen en familieleden natuurlijk - fashion-items gaan geven voor het goede doel. Ik heb al leuke gesprekken met de studenten hier gehad. Echt super”, aldus de Gravin.