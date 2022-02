'Nederlanders zorgden voor 10 procent meer omzet in Belgische wintersolden'

De Belgische modesector is gematigd positief over de wintersolden, zo melden brancheorganisatie Mode Unie en Unizo in een persbericht. De modehandelaren zijn op hetzelfde resultaat geland als de wintersolden van een jaar eerder. Dit was ondanks beperkingen die golden voor het winkelen. De stormloop van Nederlanders die kwamen shoppen compenseerde dit deels en zorgde voor 10 procent meer omzet, aldus het bericht.

Uit een rondgang onder modehandelaren blijkt dat 25,8 procent meer verkocht heeft dan voorgaande wintersolden. Bij 24,2 bleef de soldenomzet hetzelfde en 50 procent geeft aan minder verkocht te hebben. Steden zoals Antwerpen, Hasselt en Gent en de grensgemeenten zagen een duidelijk effect van soldenshoppende Nederlanders. Vanwege de lockdown in Nederland waarbij onder andere alle niet-essentiële retail gesloten was, staken zij de grens over. Gemiddeld werd er bij de modehandelaren in de steden en grensgemeenten 10 procent extra soldenomzet behaald hierdoor.

De brancheorganisaties peilden ook het sentiment voor de lente, zomer en 2022 in zijn geheel. Het gros van de retailers kijkt de twee seizoenen hoopvol tegemoet, aldus het persbericht. Over 2022 genomen verwachten modehandelaren dat ze 5,4 procent beter zullen verkopen.