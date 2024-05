Nederlands modemerk Yaya zet uitbreiding in België voort

Modemerk Yaya plant haar vlag steeds steviger in België. Het Nederlandse merk opent binnenkort een vierde winkel, dit keer in Knokke, zo laat de CEO van het bedrijf, Patrick Draijer aan FashionUnited weten.

In Knokke heeft Yaya de oude patisserie van Demaré omgebouwd tot een Yaya concept Store. Deze conceptstore heeft ook een klein café erin verwerkt. Yaya heeft alweer winkels in Brugge, Gent en Nieuwpoort.

Yaya maakt in 2022 een rentree in de Belgische winkelstraat. Het merk was sinds 2016 al actief in het land dankzij een samenwerking met het bedrijf Retail Concepts. De samenwerking kwam echter begin 2022 tot een einde, waardoor Yaya tijdelijk winkels sloot en op zoek ging naar nieuwe locaties. Nu heeft het alweer winkels in Brugge, Gent, Nieuwpoort en dus ook Knokke.

Op dit moment heeft Yaya in totaal 34 winkels. Daar komt binnenkort een winkel in Maastricht bij, zo meldt Draijer. Ook wordt er nog druk gezocht naar een locatie in Duitsland met al enkele potentiële locaties op het oog.