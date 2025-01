Nederlandse consumenten geven prioriteit aan prijs en assortiment boven duurzaamheid, volgens Multiscope

In de dynamische moderetailsector, waar consumenten steeds meer keuzemogelijkheden hebben, zijn prijs en assortiment de belangrijkste factoren bij de keuze van een kledingwinkel. Dit blijkt uit de Nationale Benchmark Kledingwinkels, een grootschalig onderzoek uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Multiscope. Opvallend is dat duurzaamheid, ondanks de groeiende aandacht hiervoor in de modeindustrie, geen doorslaggevende factor blijkt te zijn voor de meeste ondervraagde consumenten. Het onderzoek toont aan dat de meerderheid van de Nederlandse consumenten voornamelijk afgaat op concurrerende prijzen en een breed assortiment bij het maken van hun winkelkeuze.

Samenvatting Prijs en assortiment zijn doorslaggevende factoren bij de keuze van kledingwinkels voor Nederlandse consumenten.

Duurzaamheid speelt een ondergeschikte rol in de winkelkeuze, ondanks groeiende aandacht hiervoor.

Consumenten geven prioriteit aan betaalbaarheid en een breed scala aan producten.

Het onderzoek, dat 5.195 respondenten van 18 jaar en ouder ondervroeg, onthult dat 56 procent van de consumenten hun keuze voor een kledingwinkel baseert op prijs. Dit percentage onderstreept het belang van concurrerende prijsstrategieën voor modebedrijven die zich willen onderscheiden in een markt die sterk prijsgevoelig is. De vraag naar aanbiedingen is eveneens groot, met 34 procent van de klanten die specifiek kleding kopen vanwege een actie of korting.

Naast prijs is het assortiment ook een belangrijk aspect voor de Nederlandse consument. Maar liefst 54 procent van de ondervraagden geeft aan hun keuze voor een winkel te baseren op het aanbod. De voorkeur varieert van brede productaanbiedingen van grote online retailers, zoals Zalando, tot meer niche-gerichte keuzes, zoals bij Hunkemöller, waar klanten specifieke producten kunnen vinden.

De Nederlandse consument wil vooral betaalbaarheid en keuze

Hoewel duurzaamheid in Nederland steeds meer aandacht krijgt, blijkt uit het onderzoek van Multiscope dat dit nog relatief weinig invloed heeft op de keuze van kledingwinkels voor de Nederlandse consument. Slechts 7 procent van de ondervraagden noemt duurzaamheid als reden om voor een specifieke winkel te kiezen. Dit geeft aan dat hoewel er veel aandacht is voor duurzaamheidsinitiatieven binnen de modeindustrie, dit nog niet de belangrijkste drijfveer is voor de consument bij het doen van aankopen. Andere factoren zoals aftersales, personalisatie, hygiëne en veiligheid lijken eveneens van secundair belang te zijn voor de meerderheid van de klanten.

Het onderzoek onderstreept dat de Nederlandse consument waarde hecht aan betaalbaarheid en een breed scala aan producten bij het doen van modeaankopen. Deze producten moeten aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren en behoeften. Modebedrijven die in staat zijn om een gevarieerd en tegelijk gepersonaliseerd aanbod te presenteren, zullen waarschijnlijk meer succes boeken in het aantrekken van klanten.