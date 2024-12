Nederlandse retail groeit twee procent in oktober, kledingwinkels groeien mee

De Nederlandse retail groeit in de maand oktober. De detailhandel noteert over het algemeen een omzetplus van 2 procent, waarbij non-food een grote rol speelde. Onder andere kledingwinkels noteren een omzetgroei, terwijl winkels in schoenen en lederwaren de omzet zien teruglopen, zo blijkt uit de recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De omzet van de non-food groeit in oktober met 4,2 procent. Daarbij stijgt de omzet voor winkels in consumentenelektronica en witgoed het hardst met 9 procent. Kledingwinkels zien hun omzet met 2,7 procent groeien. Winkels in lederwaren en schoenen hebben het moeilijker, daar zakt de omzet met 1,5 procent.

Binnen deze cijfers is ook te zien dat de online omzet in oktober hoger ligt vergeleken met vorig jaar oktober. Zo zetten webwinkels gemiddeld 8,5 procent meer om. De online omzet van winkels waarvan het internet niet de hoofdactiviteit is, groeit met 1,5 procent. Uit een verdere blik op deze cijfers blijkt dat de online omzet van kleding en mode-artikelen in oktober met 1,8 procent afneemt.