'New Yorker opent megawinkel in Utrecht'

New Yorker opent naar verwachting in oktober 2025 een megawinkel in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. De winkel wordt 3.200 vierkante meter groot, zo meldt Indebuurt als eerste. Naar verluidt wordt dit een van de grootste winkels van New Yorker in Nederland.

In juni 2024 opende de modeketen in winkelcentrum De Kolk aan de Nieuwendijk in Amsterdam een winkel van vergelijkbare grootte, ook 3.200 vierkante meter. Deze stond destijds bekend als 's werelds grootste flagshipstore van de internationale modeketen.

New Yorker zich ten doel gesteld marktleider te worden in het Europese jonge modesegment (van 12 tot 39 jaar). De Duitse modeketen opende zijn eerste winkel in 1971 in Flensburg. Sinds 1994 is de keten bezig met internationale expansie. De keten heeft inmiddels een sterke retailaanwezigheid in 36 landen, waaronder Nederland, België en in Duitsland zelf.