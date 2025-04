Nieuwe locatie, zelfde sfeer: Mansion24 brengt reuring naar Apeldoorns Marktplein

Beleveniswinkel Mansion24 opent de deuren van een gloednieuw pand op het Apeldoornse Marktplein. Mansion24 is niet zomaar een mannenmodewinkel, het is voorzien van een platenwinkel, kapsalon, café en terras. De nieuwe locatie van de beleveniswinkel moet de zichtbaarheid vergroten en zorgen voor meer reuring op het Marktplein. FashionUnited brengt een bezoek aan Mansion24 en spreekt met eigenaar Robin Batens.

Mansion24 ontwikkelde zich de afgelopen tien jaar als een unieke speler in de mannenmodewereld. Batens zag de persoonlijke service en kennis in het middenhoog segment steeds meer verdwijnen. “Winkels transformeerden in logistieke hubs, waar medewerkers klanten niet meer als individu benaderden. Zelfs regiomanagers wisten vaak niet meer hoe ze de juiste kennis moesten overdragen”, zo schetst hij de situatie. Het veranderende retaillandschap was voor de eigenaar een aanleiding om terug te keren naar een meer authentieke winkelervaring.

Naast zijn liefde voor mode, is Batens een groot muziekliefhebber. Deze factoren leidde tot een concept waarin retail, muziek en horeca samenkomen. “Het was en is het antwoord op de opkomst van online winkelen: een fysieke beleving die verder gaat dan alleen producten aanbieden.” Mansion24 opende tien jaar geleden zijn eerste locatie aan het Leienplein en creëerde daar een bestemming waar klanten voor de sfeer, kennis en beleving kwamen.

Na bijna tien jaar werd het tijd voor een nieuwe plek in Apeldoorn met meer traffic: het Marktplein. “Ik ontdekte deze locatie anderhalf jaar geleden. Het pand bestond uit drie panden: een kapsalon, Euroland-winkel en ijssalon. Na een gesprek met de verhuurder besloten we deze ruimtes samen te voegen om Mansion24 verder uit te bouwen.” Voor het Marktplein betekent de komst van Mansion24 dat er meer reuring op het plein komt – iets waar de stad en gemeente erg blij mee zijn. Zo vertelde een wethouder tijdens de persopening ‘deze kant van het centrum [het Marktplein] nieuw leven in te willen blazen’. “De dynamiek van binnensteden verandert, met een groeiende rol voor horeca, maar winkels moeten hierin meebewegen.” Consumenten winkelen bijvoorbeeld langer door en dat niet alleen op traditionele koopavonden. “Wij spelen hierop in door dagelijks tot minimaal 20:00 uur open te blijven, inclusief de zondagen”, legt Batens uit. Deze aanpak moet een antwoord bieden op het nieuwe ritme van de consument en de aantrekkingskracht van het plein versterken.

Het terras bij Mansion24. Credits: Sylvana Lijbaart / FashionUnited

Plato bij Mansion24. Credits: Sylvana Lijbaart / FashionUnited

De beleviswinkel heeft naast Plato ook een horeca-gedeelte met open keuken. Credits: Sylvana Lijbaart / FashionUnited

In de winkel kan geluncht en getafeld worden. Credits: Sylvana Lijbaart / FashionUnited

Mansion24 wil met nieuwe locatie de zichtbaarheid vergroten

Wie Mansion24 binnenstapt, kan links door de platen snuffelen, terwijl men rechts tussen stijlvolle kledingrekken struint. Aan de bar wordt koffie uitgeserveerd van een lokale koffiebranderij en in de keuken worden verse broodjes, pasta’s en pizza’s gemaakt. Mansion24 is geen conceptstore des conceptstores; het is een plek waar winkelen, genieten en beleven samenkomen. Klanten kunnen niet alleen winkelen en tafelen, maar ook op de eerste verdieping ontspannen in de kappersstoel óf in de loungehoekjes bij het raam.

Met de verhuizing is het concept lichtjes uitgebreid, maar brengt het geen drastische veranderingen met zich mee. Zo is er een ijssalon toegevoegd en heeft Plato enkele vierkante meters extra gekregen. Daarnaast is het horeca-gedeelte verder ontwikkeld. “Waar we eerste enkel pizza’s buiten bakten, bieden we nu ook broodjes en pasta’s aan.” Wat mannenmode betreft, heeft Batens zijn eigen kledinglijn ontwikkeld voor de beleveniswinkel: 24/7. De ‘luxury homewear-lijn’ bestaat uit hoodies, joggingbroeken en cropped T-shirts. “De items worden in Portugal gemaakt, waardoor we hoogwaardige kwaliteit zonder een hoge prijsopslag aanbieden.” De Mansion24-eigenaar ziet verder grote belangstelling voor de merken Carhartt, Wax London en G-Star in zijn winkel.

De eerste verdieping is voorzien van meer mode en een kapsalon. Credits: Sylvana Lijbaart / FashionUnited

Mode op de eerste verdieping. Credits: Sylvana Lijbaart / FashionUnited

Mansion24 biedt ook accessoires aan. Credits: Sylvana Lijbaart / FashionUnited

De pashokjes op de eerste verdieping. Credits: Sylvana Lijbaart / FashionUnited

De kapsalon. Credits: Sylvana Lijbaart / FashionUnited

Een van de loungehoekjes op de eerste verdieping die uitkijkt op het Marktplein. Credits: Sylvana Lijbaart / FashionUnited

Wat het concept van Mansion24 zo uniek maakt? “Alles draait om liefde, kennis en respect. Onze klanten komen vooral voor de sfeer, know-how en disciplines die we in huis hebben.” Mannenmode trekt loyale klanten, weet Batens, en de muziekcollectie is uniek in de stad. “De horeca heeft met deze nieuwe locatie een impuls gekregen, mede door de grotere zichtbaarheid en doorloop. De uitdaging was om de rauwe sfeer van onze vorige locatie mee te nemen naar deze nieuwe setting.”

Batens gaat zich de komende tijd focussen op het benutten van de potentie van de nieuwe locatie. “We willen eerst ‘leren lopen’ voordat we nieuwe plannen ontwikkelen. Ik heb na tien jaar ondernemen veel geleerd, maar we blijven ons concept verfijnen. Een belangrijk aspect van ons succes is de klantgerichte benadering: begrijpen wat de consument ervaart en dit doorgeven aan onze medewerkers. Dit vormt de kern van onze werkwijze en is de reden waarom ons concept werkt.”