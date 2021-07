O My Bag gaat een brandstore openen in de Negen Straatjes

O My Bag gaat een brandstore openen in de Amsterdamse Wolvenstraat. Dat heeft het fair trade tassenmerk aangekondigd middels een persbericht.

O My Bag viert dit jaar zijn tienjarig jubileum. Het merk werd in 2010 opgericht door Paulien Wesselink. In 2011 verscheen de debuutcollectie die vijf items telde, zo is in het persbericht te lezen. O My Bag maakt gebruik van milieuvriendelijk gelooid leer van Indiase producenten. In 2015 kreeg het merk daarvoor de Sustainble Leather Award toegekend . Ook besteedt O My Bag veel aandacht aan de arbeidsomstandigheden van haar leerproducenten.

Momenteel heeft het eerlijke tassenmerk meer dan honderd ontwerpen in de collectie. Het label telt 220 verkooppunten in 21 landen wereldwijd. Bij het bedrijf werken 18 medewerkers. O My Bag is gevestigd in Amsterdam.

Een van de hoogtepunten van de afgelopen tien jaar noemt oprichter en CEO Wesselink de deelname aan de Green Fashion Competition, vertelt ze in een vandaag gepubliceerde Instagram video. O My Bag was een van de finalisten en gaf een modeshow. Prinses Maxima was daarbij aanwezig als eregast. Een ander memorabel moment noemt Wesselink de opening van de eerste O My Bag winkel in Den Haag.

In het persbericht meldt O My Bag ook dat het sinds kort werkt met een nieuw soort 'vegan leer', gemaakt van appelschillen. Aan het eind van de zomer verschijnen de eerste ontwerpen van 'appelleer' in de winkel.

De feestelijke opening van de winkel in de Wolvenstraat is 9 september.

