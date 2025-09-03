Odlo breidt reparatieservice uit naar Europa

Odlo, het Zwitserse merk voor functionele kleding, breidt zijn gratis reparatieservice uit naar alle Odlo-winkels in Europa, na een succesvolle testperiode van bijna een jaar in Zwitserland.

Dit initiatief maakt deel uit van Odlo's ReWear-programma, dat gericht is op het verminderen van afval. Producten krijgen een tweede leven, zelfs als ze door schade niet meer kunnen worden gedragen.

ReWear-programma biedt doorverkoop, reparatie of terugname

Binnen het ReWear-programma hebben klanten drie mogelijkheden voor hun gebruikte artikelen: Doorverkoop: volledig gereviseerde, gebruikte kleding wordt verkocht in de winkel voor een fractie van de oorspronkelijke prijs. Reparatie: beschadigde Odlo-artikelen worden gerepareerd door lokale reparatiepartners; de volledige afhandeling verloopt via de Odlo-winkel. Terugname: sportkleding die niet meer gewenst is, kan worden teruggebracht. Deze kleding wordt vervolgens doorgegeven aan nieuwe eigenaren of verantwoord gerecycled.

‘Door de levensduur van kleding te verlengen en te voorkomen dat deze op de vuilnisbelt belandt, maken we een merkbaar verschil’, aldus Johanna Heimlicher, hoofd duurzaamheid bij Odlo. ‘De uitbreiding van onze ReWear-reparatieservice is een belangrijke stap in ons streven naar meer hergebruik binnen "Close the loop” en een uiting van onze toewijding aan de bescherming van de natuur.’

Valt het product nog onder de garantie - dat wil zeggen, is het minder dan twee jaar geleden gekocht en is er geen sprake van zelfveroorzaakte schade - dan neemt Odlo de reparatie- en verzendkosten voor zijn rekening. Voor producten buiten de garantie kunnen medewerkers een prijsopgave voor de reparatie maken.

Om deze service te realiseren, werkt Odlo samen met vier betrouwbare partners in Europa: MeyerundKuhl Spezialwäschen GmbH in Duitsland, Italië en Oostenrijk; Createlab in Zwitserland, Goodloop in Frankrijk en Tavare in Noorwegen.