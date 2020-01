Okay Fashion breidt komende maanden uit met elf winkels

Okay Fashion & Jeans, het bedrijf achter de gelijknamige winkels en diverse Cecil en Street One winkels, breidt de komende maanden weer flink uit. Dit meldt een woordvoerder van het bedrijf tegen FashionUnited. De komende drie maanden komen er elf winkels bij in het portfolio van het bedrijf.

Afgelopen jaar breidde het bedrijf met zes winkels uit. De komende tijd komen hier vijf Okay winkels bij. Een in Groningen, twee in Apeldoorn, een in Leek en een in Hardenberg. Cecil en Street One krijgen winkels in Groningen, Emmeloord en Kampen. Daarnaast krijgt Cecil een standalone winkel in Meppel en Street One in Zutphen en Hoogezand.

Okay Fashion & Jeans zal daardoor met de merken Okay Fashion & Jeans, Cecil en Street One dit jaar de 62 winkels aantikken. Okay Fashion werd vijf jaar geleden overgenomen door Edward van Dijk. Het bedrijf werd toen doorgestart met zes winkels.

Beeld: Okay Fashion & Jeans