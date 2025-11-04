Okay Fashion Groep B.V. breidt rap uit en opent honderdste vestiging

De Nederlandse modeketen Okay Fashion Groep B.V. blijft stevig doorgroeien. In een persbericht kondigt het bedrijf zeven nieuwe winkelopeningen aan voor het voorjaar van 2026, waaronder drie volledig nieuwe vestigingen en vier overgenomen 10store-winkels. Daarmee is de honderd gehaald. In het najaar volgen dan nog eens vijf openingen in Gelderland en Noord-Brabant.

De groei markeert een opmerkelijke wederopbouw voor het bedrijf. Na de overname in 2015 gooide eigenaar Edward van Dijk het roer om met een vernieuwde strategie, gericht op beleving, service en een lokale aanpak. De groei in de periode erna verliep gestaag - ook tijdens de moeilijkheden van de coronaperiode.

“Deze mijlpaal laat zien dat onze aanpak werkt,” aldus Van Dijk in het persbericht. “We willen de vertrouwde Okay-ervaring voor nog meer klanten toegankelijk maken.”

Okay Fashion Groep richt zich op toegankelijke mode voor een breed publiek, met merken als Only, Vero Moda, Jack & Jones, Cars en Petrol in het assortiment. Naast de 53 eigen Okay Fashion & Jeans-winkels vallen ook 11 More-winkels voor curvy mode en 29 franchiselocaties met merken CECIL en Street One onder de portefeuille van de groep.