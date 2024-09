Okay Fashion & Jeans opent grootste winkel in Nijkerk

Okay Fashion & Jeans bereikt een nieuwe mijlpaal. De modeketen opent vandaag zijn grootste winkel tot nu toe in Nijkerk. De winkel telt een oppervlakte van maar liefst duizend vierkante meter, zo meldt de modeketen in een persbericht. Volgende week staat een winkelopening in Meppel gepland, waardoor het modebedrijf 91 winkels in het portfolio heeft.

Okay Fashion & Jeans is nieuw in Nijkerk, maar niet in Meppel. De modeketen heeft al een winkel in deze stad, maar opent op 18 september een tweede vestiging. Deze winkel telt 600 vierkante meter vloeroppervlakte.

De winkelopeningen in Nijkerk en Meppel markeren het groeipotentieel van het modebedrijf. Okay Fashion & Jeans groeit in negen jaar tijd van acht naar 91 winkels. Zo bestaat het portfolio nu uit 45 Okay Fashion & Jeans winkels en 16 More winkels. Het modebedrijf is bovendien franchisenemer van 30 Cecil en Street One winkels.

Als dat nog niet genoeg is, kijkt Edward van Dijk, directeur-grootaandeelhouder van het bedrijf, alweer naar nieuwe kansen. Zo staan er al drie nieuwe winkelopeningen in het voorjaar van 2025 op de planning.

Wat het geheim is van Okay Fashion & Jeans’ groei? Volgens Van Dijk dragen vooral ‘trendy merken’ als partners bij aan het succes.