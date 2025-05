Omoda opent nieuwe winkel in voormalig Vanilia-pand in Maastricht

Fashionretailer Omoda opent deze zomer een nieuwe boetiek in Maastricht. Het wordt de 38e winkel van het bedrijf en komt in het voormalige Vanilia-pand aan de Maastrichter Brugstraat, met een extra ingang aan de Kesselskade. De opening staat gepland voor de tweede helft van augustus. De winkel zal kleding- en schoenencollecties aanbieden voor zowel dames als heren, zo maakt het bedrijf vandaag bekend in een persbericht.

Na eerdere openingen in onder andere Noord-Nederland en Nijmegen kiest Omoda nu bewust voor uitbreiding in het zuiden. CEO Jan Baan licht toe: "Maastricht is een stad waar Omoda zich echt thuis voelt. Het karaktervolle pand aan de Maastrichter Brugstraat past perfect bij onze uitstraling en biedt volop mogelijkheden om onze collectie op een inspirerende manier te presenteren. We geloven dat onze mix van grote merken en kleinere boutique-labels een waardevolle aanvulling zal zijn op het huidige winkelaanbod."

Voor de nieuwe vestiging is Omoda op zoek naar een compleet nieuw team. "We merken dat onze winkels in het hele land steeds populairder worden als werkplek. De recente openingen in onder meer Noord-Nederland en Nijmegen trokken veel goede kandidaten. Ook in Maastricht verwachten we snel een sterk team samen te stellen," aldus Baan.

De aankondiging van de 38e Omoda-winkel volgt kort op de overname van de bedrijven Shuz en Leurink Mode door Omoda. Door de overname van Shuz (10 vestigingen) en Leurink Mode (een premium modewinkel van ruim 2.000 vierkante meter) versterkt Assem zijn positie als ‘dé premium fashion retailer in Nederland.’