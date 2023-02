‘Ondanks herwaardering staat fysieke retail onder druk, maar grootste krimp is voorbij’

De consument vindt opnieuw waardering voor de fysieke winkel waar service en klantgerichtheid voorop staat. Toch staat de retail onder druk door teruglopende consumptie en oplopende prijzen, waarvan de stijgende huurprijzen een belangrijk onderdeel is, dat blijkt uit onderzoek van Stec Groep.

De stijgende huurprijzen, hogere rente, inkoop en personeelskosten hebben allemaal effect op de winstgevendheid van fysieke winkels. Door het verslechterende economische klimaat en hogere prijzen worden consumenten terughoudender in consumptie. Door al deze factoren wordt een toename van leegstand niet uitgesloten en voorspelt Stec Groep een leegstand van zes à zeven procent op landelijk niveau.

De leegstand is volgens het onderzoek te wijten aan vastgoedpartijen die de huren van winkelvastgoed verhoogden met negen procent in 2022. Zo stegen de huurprijzen in de Randstad met elf procent. In provincies als Groningen, Drenthe en Zeeland steeg de huur ‘maar’ vijf à zeven procent. De beperkte stijging heeft volgens Stec Groep te maken met vaak lokale vastgoedpartijen die actief zijn en een gematigd huurprijsbeleid hebben, en de hoge leegstandcijfers in de omgeving.

Goed nieuws: de grootste krimp lijkt voorbij

Maar, er is ook goed nieuws: de grootste krimp op de winkelmarkt lijkt voorbij. De afgelopen tien jaar verdwenen in de centrumgebieden één op de vijf winkels uit het straatbeeld, schrijft Stec Groep. Winkelpanden werden getransformeerd tot woningen of kantoren.

In de toekomst zullen winkelketens de komende jaren hun winkelportefeuille optimaliseren door minder vestigingen op betere locaties te realiseren. Stec Groep verwacht nog steeds een krimp van vijf tot tien procent van de winkelvoorraad, maar de grootste consolidatieslag is voorbij.

Dat komt door diverse factoren: de groei van webshops is voorbij en zij openen vaker een fysieke winkel. Deze trend zet door en heeft de meeste impact op de top twintig binnensteden. Bovendien zorgde de coronacrisis ervoor dat de huurprijzen substantieel naar beneden werden bijgesteld. De lagere huurkosten zorgen voor nieuwe winkel- en belevingsconcepten en lokale ondernemers.