‘Ondernemers stoppen vaker op eigen initiatief’

Ondernemers stoppen er steeds vaker mee op eigen initiatief. In de eerste twee maanden van 2023 zijn 33.137 bedrijven gestopt, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel die nu.nl opvroeg. Dat aantal is flink gestegen in vergelijking met een jaar eerder: het aantal stoppers stijgt met 22 procent.

Volgens nu.nl gaat het vooral om bedrijven in de bouw, detailhandel, groothandel, ICT en media, gezondheidszorg en zakelijke diensten. Wegens de krapte op de arbeidsmarkt kiezen meer ondernemers in loondienst te gaan, want ondernemers krijgen met veel wet- en regelgeving te maken. Daarnaast hebben velen moeite met het terugbetalen van hun belastingschuld met betrekking op de coronacrisis.

Ook in de winkelstraat stoppen ondernemers ermee. Het gaat hier wel om ‘natuurlijke momenten’ waarop ondernemers stoppen. “We zien wel dat veel modeondernemers zelf de keuze maken om te stoppen. De redenen lopen uiteen. De één wil verder investeren in een andere lopende onderneming en zegt de andere onderneming vaarwel, de ander staat voor de keuze om een huurcontract van bijvoorbeeld vijf jaar te tekenen. Het is dan een logische stap om een punt te zetten achter de onderneming in een gezonde situatie”, zei Paul te Grotenhuis, woordvoerder bij INretail eerder tegen FashionUnited.