Ondernemers zoeken vaker hulp, meer dan de helft in zware problemen

Ondernemers zoeken vaker hulp bij de Nederlandse Schuldhulproute, meldt berichtgeving van de NOS. Om te checken wat hun financiële situatie is, hebben ruim 12.000 ondernemers een test op Geldfit.nl, een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute, gedaan. Meer dan de helft bleek in zware problemen te zitten, zo is te lezen.

Hoewel de test door meer dan 12.000 ondernemers is ingevuld, is het geen representatieve steekproef. Dat komt doordat de test vermoedelijk is ingevuld door ondernemers die al geldproblemen hadden, aldus NOS.

Naast de test die de ondernemers deden, belden ook duizenden ondernemers met de hulplijn voor geldzorgen. Volgens berichtgeving van NOS, merkt Frederieke Kokol van Geldfit dat het steeds drukker wordt: “Voorheen belden particulieren, nu zijn het ook ondernemers en zzp’ers. Zij vragen vooral waar ze naartoe moeten voor bepaalde regelingen en hoe ze verder moeten als ze daar niet voor in aanmerking komen.".

Een veel voorkomend probleem, volgens Kokol in berichtgeving van NOS, is dat mensen niet meer weten hoe ze hun financiële problemen moeten oplossen. “Daarnaast krijgen we veel mensen aan de lijn die willen weten hoe ze de schulden van iemand in hun buurt bespreekbaar kunnen maken”, aldus Kokol. Bovendien bellen er mensen van wie de partner, die de financiële administratie deed, is overleden of jongeren die uit huis willen, zo is te lezen.

Geldfit is een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute. De Schuldhulproute verwijst mensen door. Ondernemers kunnen zich aanmelden bij MKB Doorgaan of bij de Kamer van Koophandel die een coronaloket heeft. Kokol merkt dat de coronacrisis eenzaamheid veroorzaakt, meldt NOS. “Loketten zijn niet open, dus de drempel wordt steeds groter. Er is daarnaast veel hulp in Nederland, maar die is versnipperd. Voor de ene hulp moet je bij het ene loket zijn en voor de andere weer bij een ander loket”, sluit Kokel af in de berichtgeving van NOS.

Brancheorganisatie INretail zag eerder in maart al dat ondernemers het niet meer volhouden. Bij duizenden ondernemers met een non-food winkel dreigt een persoonlijk faillissement. Dat meldde de organisatie op basis van een peiling. “Het horrorscenario van een golf aan persoonlijke faillissementen is reëel nu ondernemers met hun rug tegen de muur staan. Hulp van de overheid en meer coulance van banken is keihard nodig om te voorkomen dat ondernemers buiten hun schuld om straks jarenlang in de schuldsanering zitten,” aldus het persbericht van INretail eerder in maart.