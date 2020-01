Ondernemersvereniging: “Minder winkelgebied nodig in Almere”

Het stadscentrum van Almere zou gebaat zijn bij minder vierkante meters winkelgebied. Dat zegt Martin Ort, directeur van Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere, tegen Omroep Flevoland. In het stadshart komen steeds meer panden leeg te staan. Onlangs vertrok Hudson’s Bay bijvoorbeeld uit Almere. Het warenhuis laat in het stadscentrum een groot winkelpand achter.

Ort pleit tegenover Omroep Flevoland voor kleinere winkels, waardoor extra ruimte ontstaat die op andere manieren kan worden ingevuld: met horeca, woningen of onderwijs. Ort: “Dan krijg je ook meer reuring in de binnenstad. Mensen hoeven niet alleen te winkelen, maar kunnen hier ook andere dingen doen.”

In januari presenteert de gemeente Almere een langetermijnplan voor de detailhandel in de stad, waarin dit vraagstuk waarschijnlijk zal worden opgenomen. Maar ook op korte termijn ziet Ort mogelijkheden voor veranderingen, zoals kortere huurcontracten. “Lange huurcontracten, van tien, vijftien jaar, zijn niet meer van deze tijd. Men moet flexibel zijn in bestemmingsplannen”, verklaart Ort tegenover Omroep Flevoland. Hij merkt op dat de retail snel verandert. “Vastgoedeigenaren, maar ook retailers, moeten snel kunnen schakelen.”