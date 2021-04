Onderzoek: Een derde van kledingbestellingen gaat retour

Unsplash

In coronajaar 2020 kreeg e-commerce een extra boost. Er werd massaal online besteld, maar het resulteerde ook in een grote hoeveelheid retours. Bijna 23 miljoen aankopen werden in 2020 retour gestuurd zo blijkt uit het rapport E-commerce Aftersales van Multiscope.

De 23 miljoen retouren zijn 7 procent van alle online bestellingen, aldus het onderzoek. In het segment kleding, schoenen en modeaccessoires gingen de meeste bestellingen retour, namelijk 34 procent. Op de tweede plek staan vervoermiddelen en accesoires met een retourpercentage van 10 procent van de bestellingen.

De belangrijkste reden voor een retour is dat de bestelling niet voldoet aan de verwachtingen. 43 procent van de ruim 3.000 ondervraagde Nederlanders in het onderzoek geeft dit aan. 21 procent geeft aan dat zij meerdere versies hebben besteld, zoals diverse maten of kleuren, zodat thuis een keuze gemaakt kan worden. 17 procent gaf aan dat de reden voor de retour een verkeerde maat was.

Lees ook dit artikel: Expertadvies: “Sleutel tot retourreductie ligt in eigen data”