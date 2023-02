Online winkelen: consument zoekt massaal naar kortingscodes

Dat Nederlanders dol zijn op koopjes komt niet als een verrassing. “Wij houden van koopjes, dat zit in onze cultuur”, zei Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en detailhandel aan de Universiteit Nyenrode tegen Metronews in 2017. Nederlanders durven goedkoper in te kopen en actiegericht te zijn. “Anders dan in andere landen is kwaliteitsbevestiging door een merknaam minder belangrijk. Onze retail is daar ook op gericht”, aldus Koelemeijer.

Uitverkoop, aanbieding, alles moet weg of gratis: Nederlanders weten waar en wanneer kortingen worden aangeboden in reguliere winkels (88%) en in online winkels (83%). De meerderheid wacht bij veel producten (en kleding) met de aanschaf tot er een kortingsactie komt.