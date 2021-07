‘Op naar het buitenland: My Jewellery opent eerste winkel in België’

Nederlands kleding- en accessoiremerk My Jewellery gaat voor het eerst een winkel openen in het buitenland, zo staat in berichtgeving van Textilia. My Jewellery heeft in België al veel bekendheid gegenereerd middels wholesale en kiest Antwerpen als eerste buitenlandse vestiging.

De nieuwe winkels worden ingericht volgens het nieuwe winkelconcept, meldt Textilia. Het nieuwe winkelconcept is al te zien in Leiden en Nijmegen en bevat houten wanden, betonnen vloeren, houden stellingen, witte presentatiekubussen en roze accenten als velvet gordijnen, poefjes en neonletters.

Sharon Hilgers, oprichter van My Jewellery, laat aan Textilia weten potentie te zien om stap voor stap te groeien in het buitenland. Sinds kort is de webshop vertaald in het Engels en Duits. Met de opening van een winkel in Antwerpen en in Den Haag op de planning, denkt Hilgers ook na een winkel te openen in Duitsland.